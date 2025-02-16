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20:40, 16 февраля 2025Мир

В Польше заявили о праве влиять на решения по Украине

Сикорский: Военный бюджет Польши дает ей право влиять на решение по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный бюджет Польши дает ей право претендовать на участие в принятии решений по Украине. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Как вы знаете, министр обороны США [Пит Хегсет] ставит Польшу в пример как образцового союзника. Мы 20 лет тратим на оборону два процента ВВП, а в последнее время — значительно больше», — сказал он.

По словам министра, Варшаве позволяет влиять на решения по урегулированию конфликта на Украине то, что страна выделяет большие средства на военные расходы. Сикорский подчеркнул, что Польша имеет право «говорить и требовать участия в принятии решений».

Ранее Сикорский высказался о возможном размещении вооруженных сил страны на Украине после окончания конфликта. По его словам, данный вопрос не обсуждается.

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