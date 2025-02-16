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15:08, 16 февраля 2025Путешествия

В Росавиации объяснили вынужденную посадку следовавшего из Египта в Калининград самолета

Росавиация: Самолет с россиянами приземлился в Польше из-за погодных условий
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил вынужденную посадку в Польше самолета, летевшего из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кореняко заявил, что причиной приземления стали неблагоприятные погодные условия в Калининградской области.

Ранее стало известно, что самолет, застрявший в Польше, вылетел в Россию. Об этом также сообщили в Росавиации.

16 февраля сообщалось, что самолет авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, вынужденно приземлился в польской Познани. Отмечалось, что пассажиры, среди которых были и российские туристы, провели без воды и еды несколько часов. Кроме того, им не разрешалось пользоваться туалетом.

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