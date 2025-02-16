В российском городе женщина вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы

В Ессентуках задержали женщину, которая вытерла ноги о баннер к 80-летию Победы

В Ессентуках, Ставропольский край, задержали женщину, которая вытерла ноги о поздравительный баннер к 80-летию Дня Победы. Об этом сообщил мэр российского города Владимир Крутников в Telegram.

Около 12 часов дня Крутников опубликовал ролик, записанный камерами наружного наблюдения. На видео женщина тянула по земле сорванный баннер, затем прошла по нему, вытерла ноги и удалилась.

Мэр попросил немедленно обратиться в полицию горожан, которые узнают «героиню» записи. «Комментировать сложно, как и определить это существо, которое вытерле ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», — написал чиновник.

Позже он опубликовал в пост, в котором сообщил, что женщина была найдена и задержана.

Ранее 37-летняя жительница Москвы Яна Джоган, обозвавшая строителей «русней» и угрожавшая им пистолетом, объяснила свое поведение. Женщина заявила, что у нее был нервный срыв.

