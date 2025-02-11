Обозвавшая строителей «русней» москвичка объяснила свое поведение

Москвичка Джоган, кричавшая о ненависти к русским, рассказала о нервном срыве

37-летняя жительница Москвы Яна Джоган, обозвавшая строителей «русней» и угрожавшая им пистолетом, заявила о сильном нервном срыве. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания суда Джоган рассказала, что из-за личных проблем у нее произошел нервный срыв. До инцидента она выпивала с подругой в квартире. Джоган признала вину и заявила об искренних извинениях потерпевшему.

В ноябре 2024 года женщина кричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке. Один из них снял скандалистку на видео. В результате ее оштрафовали на две тысячи рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Джоган будет под стражей до 26 февраля.