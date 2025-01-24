Арест обозвавшей строителей «русней» москвички продлили

В Москве суд продлил арест женщине, обозвавшей строителей русней

В Москве суд продлил арест 37-летней местной жительнице Яне Джоган, обозвавшей строителей «русней» и угрожавшей им пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Джоган будет под стражей до 26 февраля. Она проходит обвиняемой по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и уже признала свою вину.

По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина показывала пренебрежение к окружающим, нецензурно бронилась на строителя в подъезде, выражая при этом вражду и ненависть к русским. Затем она дважды выстрелили холостыми в сторону мужчин из пневматического пистолета.

Расследование ее дела завершено.

В начале декабря 2024 года столичный суд оштрафовал Джоган на 2000 рублей за пропаганду, а также публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики.