В США объяснили смысл тайной встречи американского дипломата с Лукашенко

NYT: Встреча дипломата Смита и Лукашенко — шаг к улучшению отношений стран

Тайный визит заместителя помощника госсекретаря США Кристофера Смита в Белоруссию может стать шагом к улучшению отношений между странами. Такое мнение озвучила американская газеты The New York Times (NYT).

Издание заявило, что американский дипломат посетил Белоруссию в среду, 12 февраля, для встречи с президентом страны Александром Лукашенко. Газета подчеркнула, что представитель Госдепа США встретился с белорусским лидером впервые за 5 лет.

NYT отмечает, что эта встреча может говорить о потеплении отношений между США и Белоруссией. В материале также отмечается, что визит Смита вселяет надежду на сближение Вашингтона с Москвой.

Ранее стало известно, что страны собираются заключить грандиозную сделку по ослаблению санкций. Этот вопрос Смит обсуждал с Лукашенко и главой белорусского КГБ Иваном Тертелем.

