В Вашингтоне заявили о необходимости выстроить доверие с Россией

Спецпосланник Трампа Уиткофф: США необходимо выстроить доверие с Россией

Соединенным Штатам необходимо выстроить доверие с Россией перед обсуждением деталей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник Президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что спецпредставитель американского лидера заявил о необходимости выстроить доверие Вашингтона с Москвой в ответ на вопрос о том, ожидают ли США территориальных уступок со стороны Украины.

«Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться», — сказал он.

Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать диалог с переговорщиками от России и Украины. Отмечалось, что участие в переговорах должны принять советник по национальной безопасности Майк Вальц, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.