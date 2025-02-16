Вице-президента США обвинили в атаке на ценности Европы

Bloomberg: вице-президент США Вэнс в Мюнхене атаковал ценности Европы

Идеи вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он озвучил с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам Евросоюза. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Выступление Вэнса назвали «атакой необузданной ярости» по отношению к Евросоюзу. Журналисты подчеркнули, что вице-президент обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, а также разрушил иллюзию, что США всегда будут вмешиваться в случае необходимости. Подобный шаг автор статьи назвал атакой на ценности Европы.

«Европа теперь оказалась в отчаянной гонке за согласование планов по безопасности Украины в случае мирного соглашения, поскольку Трамп уже спешит начать переговоры с Россией», — заключил автор статьи.

Ранее Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступает не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова провокацией.