Военный эксперт раскрыл значение татуировок нового главы Пентагона

Военблогер Рожин: У нового хозяина Пентагона Хегсета интересные татуировки

У нового главы Пентагона Пита Хегсета «интересные наколки», заявил военный блогер Борис Рожин. В своем Telegram-канале он раскрыл их значение.

Так, он обратил внимание на наличие у Хегсета тату с «Иерусалимским крестом» — популярным у американских ультраправых креста с пятью ранами Христа с герба Иерусалимского королевства, созданного крестоносцами на месте современного Израиля. «Так сказать, символ колониализма белой расы еще до того, как появился колониализм белой расы», — отметил военный эксперт.

Татуировка нового главы Пентагона в виде змеи символизирует борьбу американских колоний за независимость от британской короны, а крест с мечом и надписью «Иешуа» популярен у ультраправых неопротестантских групп как часть общего видения очищения мира через Апокалипсис, объяснил Рожин.

Другие татуировки Хегсета — фраза Deus Vult, а также слова We, the People. «"Мы, народ (Соединенных Штатов...)" — первые слова Конституции США, которые в качестве слогана популярны у правых и ультраправых групп очень разного толка», — указывает эксперт.

Внимание Рожина также привлекла еще одна татуировка Хегсета. «Ne Desit Virtus, "(Пусть) Доблесть не подведет" — слоган 187-го полка ВДВ, в котором служил Хегсет; ниже расположен американский флаг с вписанной в него винтовкой, указание на 2-ю поправку Конституции США», — объяснил он, назвав шефа американского оборонного ведомства «интересным персонажем».

Ранее Пит Хегсет во время выступления исказил русскую пословицу. Он заявил, что при переговорах надо не доверять, но проверять.