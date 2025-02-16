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21:46, 16 февраля 2025Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о бесчеловечном поступке ВСУ

Военблогер Рожин: ВСУ бросили мертвых солдат в подвале и заминировали его
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили своих погибших сослуживцев в подвале дома и заминировали его. О бесчеловечном поступке в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Бросили своих двухсотых в подвале и заминировали его. Очевидно сделали, чтоб наших пацанов подорвать, но в любом случае минировать своих мертвых это просто скотство и бесчеловечно», — написал военблогер.

Местонахождение дома и регион, где было снято соответствующее видео, не раскрываются.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о прорыве российских военных на красноармейском направлении. «Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — рассказал он.

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