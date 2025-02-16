Военный эксперт рассказал о бесчеловечном поступке ВСУ

Военблогер Рожин: ВСУ бросили мертвых солдат в подвале и заминировали его

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили своих погибших сослуживцев в подвале дома и заминировали его. О бесчеловечном поступке в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Бросили своих двухсотых в подвале и заминировали его. Очевидно сделали, чтоб наших пацанов подорвать, но в любом случае минировать своих мертвых это просто скотство и бесчеловечно», — написал военблогер.

Местонахождение дома и регион, где было снято соответствующее видео, не раскрываются.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о прорыве российских военных на красноармейском направлении. «Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — рассказал он.