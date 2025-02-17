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19:58, 17 февраля 2025Экономика

Власти одной страны задумались о запрете продажи жилья иностранцам

Власти Австралии задумались о запрете продажи жилья иностранцам
Виктория Клабукова

Фото: Olga Kashubin / Shutterstock / Fotodom

В Австралии задумались о введении запрета на продажу жилой недвижимости иностранным инвесторам. О планах федерального правительства сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного государственного казначея Джима Чалмерса.

Ограничения планируется ввести как минимум на два года — с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2027 года. По словам казначея, запрет может быть продлен при необходимости. Также власти собираются ужесточить контроль за банковскими операциями, связанными с покупкой земельных участков иностранными гражданами. Такие меры в руководстве содружества оправдывают необходимостью снижения цен на жилье в стране.

Ранее аналогичный законопроект представили в Финляндии. Согласно документу, ограничения собираются наложить на покупателей из тех стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. В такой перечень включена и Россия. Запрет коснется тех, кто имеет юридический адрес на территории опасного государства и находится под влиянием гражданина или субъекта данной страны. Людям с двойным гражданством и другим иностранцам придется получить специальное разрешение для совершения сделки.

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