Власти одной страны задумались о запрете продажи жилья иностранцам

Власти Австралии задумались о запрете продажи жилья иностранцам

В Австралии задумались о введении запрета на продажу жилой недвижимости иностранным инвесторам. О планах федерального правительства сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного государственного казначея Джима Чалмерса.

Ограничения планируется ввести как минимум на два года — с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2027 года. По словам казначея, запрет может быть продлен при необходимости. Также власти собираются ужесточить контроль за банковскими операциями, связанными с покупкой земельных участков иностранными гражданами. Такие меры в руководстве содружества оправдывают необходимостью снижения цен на жилье в стране.

Ранее аналогичный законопроект представили в Финляндии. Согласно документу, ограничения собираются наложить на покупателей из тех стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. В такой перечень включена и Россия. Запрет коснется тех, кто имеет юридический адрес на территории опасного государства и находится под влиянием гражданина или субъекта данной страны. Людям с двойным гражданством и другим иностранцам придется получить специальное разрешение для совершения сделки.