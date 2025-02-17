Раскрыт неочевидный вред электромобилей

Particle and Fibre Toxicology: Вред от электрокаров связали с тормозами

Специалисты Университета Саутгемптона (Великобритания) описали вред, который наносят разрушающиеся тормозные колодки автомобилей. Исследование опубликовано в журнале Particle and Fibre Toxicology.

Исследование ученых помогло выяснить, что даже электромобили наносят значительный вред экологии, хотя их двигатели и не выбрасывают в атмосферу вредные вещества. Специалисты заметили, что тормозные колодки практически любых автомобилей при их использовании оставляют микроскопические частицы, которые могут быть более токсичными, чем микрофрагменты, содержащиеся в выхлопных газах дизельных автомобилей.

Авторы отчета заметили, что этот неочевидный вред ранее практически не учитывали и не связывали с электрокарами. В то время как значительное количество вредных частиц выбрасывается в воздух из-за износа шин, дороги и тормозных колодок. Из раскрытого исследования следует, что они могут вызвать заболевания легких и рак.

Ученые проанализировали частицы, которые оставляют после себя колодки четырех типов — полуметаллические, частично изготовленные из металла, безасбестовые органические и гибридно-керамические. Выяснилось, что органические колодки без асбеста оставляют после себя самые опасные для здоровья частицы: они были признаны более токсичными для клеток легких человека, чем частицы выхлопных газов дизельных двигателей.

Рецензент статьи доктор Ян Мадвэй заметил, что выводы его коллег кажутся обоснованными, но вместе с тем рано говорить, что тормозные колодки наносят больший вред человеку и экологии, чем выхлопы двигателя. Он также заявил, что следует больше обращать внимание на фрагменты от износа шин и дороги.

Ранее авторы журнала MIT Technology Review заметили, что китайские автопроизводители массово переключились на создание человекоподобных роботов. Это связано с возросшей конкуренцией на рынке электрокаров, из-за чего компании начали искать новые ниши.