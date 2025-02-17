В Китае заметили бум человекоподобных роботов

Китайские автопроизводители начали создавать человекоподобных роботов

Китайские автопроизводители массово переключились на создание человекоподобных роботов. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

По словам авторов издания, в последние годы производители электрокаров начали интересоваться сферой человекоподобных роботов. В том числе свои первые модели представили корпорации BYD и XPeng. Фирма GAC Group выпустила робота GoMate, который помогает собирать автомобили. Стартап Nio договорился с фирмой UBTech о разработке роботов-гуманоидов.

В отчете агентства Shenzhen New Strategy Media сообщается, что в 2024 году во всем мире насчитывалось 160 производителей человекоподобных роботов, из которых 60 находились в Китае, около 40 — в Европе, около 30 — в США, На основе этой информации авторы MIT Technology Review сделали вывод о буме производства роботов-гуманоидов в регионе.

По мнению американских специалистов, отчасти прорыв был связан с государственными субсидиями — по этой же причине в Китае резко выросло производство электромобилей. Однако к 2024 году из-за возросшей конкуренции рентабельность на этом рынке снизилась — по данным Национального бюро статистики Китая, с 2021 года она упала с 6,1 до 4,6 процента.

В материале говорится, что жесткая конкуренция создала острую необходимость в новых способах финансирования и роста. «Ситуация заставляет автопроизводителей искать способы сокращения расходов и новые направления, которые укрепляют доверие инвесторов — например, они обратились к робототехнике», — заявил исследователь в Aegon Industrial Fund Яо Цзя.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что компания Apple намерена выйти на рынок антропоморфных роботов. Корпорация может представить первую модель в 2028 году.