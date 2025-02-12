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19:03, 12 февраля 2025Наука и техника

Apple выпустит человекоподобного робота

Apple протестирует человекоподобного робота, его могут анонсировать в 2028-м
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Американская компания Apple намерена выйти на рынок антропоморфных роботов. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Специалист проанализировал отчеты и цепочку поставок IT-гиганта, выяснив, что Apple занимается тестированием роботов. При этом специалисты корпорации экспериментируют как с роботизированными бытовыми приборами, так и с полноценными человекоподобными роботами.

Мин-Чи Ко отметил, что если Apple решится в конце концов выпустить своего робота, то это произойдет не раньше 2028 года. По его мнению, компании нужно по меньшей мере 2-3 года на то, чтобы «провести» проект от задумки до реализации. Ко заметил, что новый проект находится на стадии тестирования и может не выйти из нее — так это произошло с проектом беспилотного автомобиля Apple Car.

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В своем отчете аналитик рассказал, что Apple больше всего опасается не будущих технических проблем, а того, как общество будет относиться к машинам с искусственным интеллектом (ИИ). Поэтому компания разрабатывает человекоподобных роботов, а не гуманоидов. Судя по всему, в Apple опасаются, что футуристичный облик машин будет пугать потребителей.

Инсайдер заключил, что на раннем этапе развития проекта Apple не сильно скрывает свою деятельность. Мин-Чи Ко полагает, что таким образом IT-гигант привлекает специалистов в сфере робототехники.

В начале февраля инженеры корпорации Apple представили робота-лампу, чтобы продемонстрировать умные функции. Журналисты издания 9to5Mac сравнили девайс с лампой Luxo из логотипа студии Pixar.

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