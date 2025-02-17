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12:15, 17 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады предложил заключить с Китаем соглашение по редкоземельным металлам

Депутат Рады Бужанский предложил заключить с Китаем соглашение по металлам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение по редкоземельным металлам, чтобы сравнить условия с предложенными США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для того, чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых, нужно было бы рассмотреть еще какие-то предложения. От Китая, например, а потом сравнить китайские условия с американскими», — заявил Бужанский.

По его словам, такое предложение может быть актуальным, особенно в силу того, что американское предложение не предусматривает гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам, отметив, что оно, по его мнению, не будет работать без гарантий безопасности.

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