Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:15, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам

Зеленский: соглашение по металлам с США не будет работать без гарантий Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам, отметив, что оно, по его мнению, не будет работать без гарантий безопасности Украине. Об этом он заявил в интервью NBS News.

«Если мы не получим гарантий безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономическое соглашение не будет работать», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина изучила импорт США, который включает титан, имеющийся, по его словам, у республики и поставок которого промышленности США «хватит на 40 лет».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в соглашении Украины и США о природных ресурсах нет пунктов о гарантиях безопасности для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Юра Борисов появился на премии BAFTA в костюме люксового бренда

      В ДНР объяснили попытки ВСУ удержать Часов Яр

      Против угрожавшей дочери на стримах россиянки Люциферовны возбудили дело

      Предсказана популярность дешевого смартфона Apple

      Ожидавший казни 56 лет невиновный обвинил прокурора в клевете

      ВС России разрезают группировку ВСУ на красноармейском направлении

      Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

      Кадыров показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ под Суджей

      Лолита заявила о попытках сделать ее легендой на фоне отмены концертов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше