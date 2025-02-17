Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам

Зеленский: соглашение по металлам с США не будет работать без гарантий Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам, отметив, что оно, по его мнению, не будет работать без гарантий безопасности Украине. Об этом он заявил в интервью NBS News.

«Если мы не получим гарантий безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономическое соглашение не будет работать», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина изучила импорт США, который включает титан, имеющийся, по его словам, у республики и поставок которого промышленности США «хватит на 40 лет».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в соглашении Украины и США о природных ресурсах нет пунктов о гарантиях безопасности для Киева.