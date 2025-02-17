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20:40, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал отправить на принудительные работы одну категорию россиян

Врач Мясников призвал отправить бесконтрольно худеющих на принудительные работы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» из-за поведения одной категории россиян. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он призвал отправлять таких людей на принудительные работы.

Гостья программы рассказала о своей соседке, которая за два года похудела с 75 до 43 килограммов. Послушав историю, Мясников сделал вывод, что девушка потеряла вес не из-за болезни, а намеренно.

Мясников добавил, что радикально худеющие люди нередко создают группы по интересам, при этом они отказываются слушать рекомендации врачей, предпочитая им советы подруг и рекомендации онлайн-диетологов, из-за чего лишаются здоровья. «Их всех накрыть и на принудительные работы на БАМ (Байкало-Амурская магистраль — прим. «Ленты.ру»)» — посетовал Мясников.

Ранее Мясников обратился к российским властям. Он призвал госорганы пресечь мошенничество с поддельными медикаментами.

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