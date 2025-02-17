Фантомные метки появились на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: На радаре самолета «ИрАэро» появились фантомные метки

Фантомные метки появились на радаре самолета авиакомпании «ИрАэро» во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Днем 15 февраля пассажирский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Нового Уренгоя в Уфу. При заходе на посадку в аэропорту назначения пилоты доложили о срабатывании прибора ТКАС.

Уточняется, что на радаре появилось до 10 фантомных меток, хотя других воздушных судов поблизости не было. Борт продолжил приземление и сел благополучно.

Ранее сообщалось, что самолет египетской авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, вынужденно сел в польской Познани. Причиной стала непогода в аэропорту назначения.

В Польше пассажиры провели без еды и воды несколько часов. Кроме того, им запрещали ходить в туалет, а лайнер отказывались дозаправлять.