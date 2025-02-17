Геофизик раскрыла тайну знаменитого призрака

UM: Появления Призрака Саммервилла в США объяснили огнями землетрясений

В США геофизик Сьюзан Хаф заявила, что нашла объяснение появлениям так называемого Призрака Саммервилла в штате Южная Каролина. Об этом пишет Unexplained Mysteries (UM).

Знаменитая легенда о призраке города Саммервилл появилась в 1950-х годах. Согласно ей, некий мужчина попал там под поезд. Его жена якобы стала приходить на место его смерти по ночам и бродить там с фонарем. Жители города до сих пор утверждают, что видят в районе железнодорожной насыпи загадочные огни и светящиеся шары, которые и прозвали Призраком Саммервилла.

Сьюзан Хаф заявила, что у этой тайны есть научное объяснение. По ее мнению, таинственное свечение в Саммервилле может быть вызвано так называемыми огнями землетрясений. Это не до конца изученное оптическое явление, суть которого заключается в том, что над местами разломов земной коры могут возникать молнии и странные огни.

Хаф объяснила, что еще в 2023 году ее коллеги установили, что под Саммервиллем проходит небольшой разлом, и там часто случаются небольшие землетрясения. По версии геофизика, Призрак Саммервилла — это те самые огни, которые возникают во время небольших подземных толчков.

Впрочем, Хаф призналась, что сам феномен огней землетрясений до конца не изучен, и ученым зафиксировать его в момент появления пока не удалось. Более того, некоторые коллеги Хаф и вовсе считают этот феномен выдумкой.

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