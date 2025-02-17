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16:48, 17 февраля 2025Культура

Голливудская актриса обвинила Трампа в запрете ее книги

Актриса Джулианна Мур обиделась из-за запрета ее детской книги Дональдом Трампом
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная актриса Джулианна Мур сообщила, что новый президент США Дональд Трамп запретил ее детскую книгу под названием «Клубничка с веснушками». Об этом звезда Голливуда заявила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Мур, ее произведение было запрещено к распространению и чтению в школах, управляемых Министерством обороны США. «Клубничка с веснушками» — это рассказ о семилетней девочке с пигментными пятнами на лице. Героиня учится принимать себя и жить с веснушками. История основана на детстве и переживаниях Джулианны.

Сама актриса призналась, что была опечалена таким решением администрации главы государства. Также актриса напомнила, что училась как раз в общеобразовательной школе для детей военнослужащих, а ее отец был ветераном Вьетнамской кампании.

«Обидно, что теперь дети военных (кем была и я сама) не смогут прочитать книжку, написанную тем, чей жизненный опыт похож на их собственный. В ней нет ничего спорного или провокационного, чтобы запрещать ее», — заявила актриса.

Мур добавила, что опечалена подобным запретом «в стране, где свобода слова и выражение мнений являются конституционными правами».

Ранее стало известно, что 64-летняя Джулианна Мур снялась в наряде с прозрачным верхом для журнала.

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