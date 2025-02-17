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08:51, 17 февраля 2025Бывший СССР

Истребитель Су-27 ВСУ сбили в Донецкой области

Истребитель Су-27 ВСУ сбили в районе Константинополя Донецкой области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Расчет противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ зафиксировал выход на пусковой рубеж самолета украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в районе Константинополя. Других подробностей не приводится.

3 февраля стало известно, что российская авиация сбила украинский тяжелый истребитель Су-27 с летчиком Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Иваном Болотовым, имевшим звание капитана. Сообщалось, что 831-ая Миргородская бригада тактической авиации, в которой он служил, бомбила Курскую область.

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