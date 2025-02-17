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15:02, 17 февраля 2025Из жизни

«Изобретателя антигравитации» посадили из-за ямайской банды с искусственным интеллектом

Предприниматель Фирмейдж, слывущий изобретателем антигравитации, попал в тюрьму
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США известного предпринимателя, слывущего изобретателем антигравитации и бесплатной энергии, больше года не выпускают из тюрьмы. Он утверждает, что в этом виновата ямайская банда финансистов с искусственным интеллектом, пишет издание Futurism.

В 1990-е годы Джозеф Фирмейдж входил в руководство Novell — крупнейшей ИТ-компании того времени, уступавшей по величине лишь Microsoft. Затем он основал стартап, который успешно вышел на биржу и через год объединился с другой корпорацией. Когда переговоры о слиянии были в самом разгаре, Фирмейдж неожиданно объявил, что его посетили пришельцы. Они, по его словам, утверждали, что современную электронику придумали на другой планете. Другие основатели стартапа опасались, что подобные высказывания сорвут сделку, и вынудили его уйти в отставку.

Рассуждения об инопланетянах привлек к Фирмейджу любителей паранормального. В течение следующих 20 лет он убеждал своих новых последователей, что изобрел антигравитационный двигатель и неисчерпаемый источник бесплатной энергии. Как утверждал Фирмейдж, его идеями интересуются в Пентагоне, поэтому крупные инвестиции не за горами. Последователи верили ему, охотно давали деньги на новые разработки и надеялись на скорый возврат средств.

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Лишь к 2023 году некоторые из них стали подозревать, что никакого антигравитационного двигателя и бесплатной энергии не существует. Поскольку Фирмейдж так и не вернул деньги, они подали на него в суд. Сколько именно мог задолжать предприниматель, точно не знает никто, но сумма, по-видимому, исчисляется миллионами долларов.

Вскоре после иска Фирмейдж попал за решетку за издевательство над престарелыми. По версии следствия, он изолировал 80-летнюю вдову отца, которая жила вместе с ним, не давал ей еду и воду и не позволял видеться с родственниками. Суд отказывается отпускать его на свободу, поскольку он может продолжить терроризировать женщину.

Сам Фирмейдж утверждает, что причина его заключения иная. В беседе с журналистом он заявил, что не совершал никаких финансовых преступлений и попал за решетку, потому что его «изнасиловал ямайский финансово-преступный синдикат, вооруженный искусственным интеллектом».

Ранее сообщалось, что бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных летающих объектов Луис Элизондо рассказал об инопланетных шарах, периодически залетавших в его дом на протяжении семи лет. По его словам, они были зеленого цвета и размером с баскетбольный мяч.

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