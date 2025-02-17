Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 17 февраля 2025Мир

Лавров одернул спросившего про Украину американского журналиста вопросом про Гренландию

Лавров напомнил про Гренландию спросившему про Украину журналисту CNN из США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил про Данию и Гренландию американскому журналисту телеканала CNN, спросившему про необходимость взаимных уступок для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы про Данию с Гренландией?» — с серьезным лицом спросил Лавров, прервав корреспондента из США.

Ранее Лавров рассказал, что европейские союзники Украины попытаются «выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта», поэтому им нечего делать за столом переговоров вместе с Россией и США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      На Украине за месяц закрылись десятки тысяч предпринимателей из-за повышения налогов

      Россиянин 200 раз ударил сожительницу и изнасиловал ее тростью

      Перспективы возвращения IKEA в Россию оценили

      Звездный адвокат рассказал о давней обиде Киркорова на него

      Лавров одернул спросившего про Украину американского журналиста вопросом про Гренландию

      Российский «Бережок» испытали против морских дронов

      Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в честь 47-летия

      На Западе раскрыли вероятные гарантии безопасности России и Украине

      Юлия Снигирь пригрозила критикам их брака с Евгением Цыгановым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше