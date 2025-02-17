Лавров одернул спросившего про Украину американского журналиста вопросом про Гренландию

Лавров напомнил про Гренландию спросившему про Украину журналисту CNN из США

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил про Данию и Гренландию американскому журналисту телеканала CNN, спросившему про необходимость взаимных уступок для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы про Данию с Гренландией?» — с серьезным лицом спросил Лавров, прервав корреспондента из США.

Ранее Лавров рассказал, что европейские союзники Украины попытаются «выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта», поэтому им нечего делать за столом переговоров вместе с Россией и США.