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14:08, 17 февраля 2025Бывший СССР

Лавров сравнил ВСУ и гитлеровских солдат

Лавров: ВСУ действуют хуже гитлеровских солдат на подконтрольных территориях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют хуже солдат нацистской Германии на подконтрольных им территориях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы», — подчеркнул дипломат.

Лавров сравнил действия ВСУ и гитлеровских солдат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем. Глава МИД России призвал обратить внимание на действия украинских солдат на подконтрольных им территориях в отношении мирных жителей.

Ранее Лавров оценил возможность территориальных уступок Украине. Министр также задал вопрос о целесообразности самого обсуждения подобной темы.

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