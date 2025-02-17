Медведчук раскрыл планы Трампа по Украине

Медведчук: Украина стала нерентабельным активом, США хотят скорее разобраться

Украина для новой администрации президента США Дональда Трампа стала нерентабельным активом, с которым хотят скорее разобраться. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для портала «Смотрим.ру».

Медведчук напомнил, что американский лидер заявил о своем намерении бороться с торговым дефицитом США. По его мнению, в такой ситуации Вашингтон не может выделять сотни миллиардов на боевые действия, которые ведутся по другую сторону Земного шара. Это является причиной, по которой хозяин Белого дома стремится к быстрому заключению выгодной для себя сделки.

«Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина [президента Владимира] Зеленского, является естественным и закономерным», — написал он.

Ранее издание Economist сообщило, что в ходе прошедших переговоров министр финансов США Скотт Бессент дал президенту Украины Владимиру Зеленскому час на рассмотрение сделки по передаче минеральных ресурсов Вашингтону. По информации издания, в этом предложении содержалось требование минеральных богатств Украины в их полном объеме.