На Камчатке начали проверку из-за разбившейся аэроплодки с танкера «Гермес»

На Камчатке следствие изучает обстоятельства ЧП с разбившейся лодкой танкера

На Камчатке следователи начали проверку из-за ЧП с аэролодкой с танкера «Гермес». Об этом в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУТ СКР).

По данным следствия, вечером 16 февраля два матроса доставили с танкера на Восточное побережье Камчатки в заливе Корфа пассажиров. После этого моряки исчезли - они не вышли на связь с экипажем судна. В ходе начавшихся поисковых работ, аэролодку с механическими повреждениями нашли среди скоплений плавающего льда. Людей внутри не обнаружили.

Организованы и продолжаются поисково-спасательные мероприятия по поиску матросов, выясняются обстоятельства ЧП.

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