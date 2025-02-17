Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 17 февраля 2025Россия

На российском предприятии взорвался беспилотник ВСУ

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Шебекино, село Мокрая Орловка и хутор Церковный
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому, повредив окна, кровлю и потолок. Кроме того, в хуторе Церковный Белгородского района беспилотник взорвался на территории сельхозпредприятия. В результате осколками посекло три грузовых автомобиля.

Под удар также попало село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Там детонацией БПЛА поврежден забор частного дома и выбиты окна в хозпостройках. «Повреждена линия электропередачи — несколько домовладений временно остаются без света», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Пострадавших, предварительно, нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 17 февраля 90 беспилотников ВСУ. 38 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 — над Черным морем, по 2 — над Курской и Ростовской областями и по 1 — над Брянской и Белгородской. Также в Азовском море уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      Росфинмониторинг признал террористическими 174 националистические организации

      Голливудская актриса обвинила Трампа в запрете ее книги

      Россиянин хотел покормить уток и ушел под воду

      Работодателям напомнили о наказании за отказ от индексации зарплат

      Два десятка пассажиров российского самолета сняли с рейса из-за заболевшей стюардессы

      Суд признал сделку по продаже квартиры жены Невзорова матери недействительной

      53-летняя звезда «Интернов» раскрыла секрет похудения на 10 килограммов

      На российском предприятии взорвался беспилотник ВСУ

      Россиянам раскрыли неочевидный способ борьбы с прыщами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше