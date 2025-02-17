На российском предприятии взорвался беспилотник ВСУ

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Шебекино, село Мокрая Орловка и хутор Церковный

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому, повредив окна, кровлю и потолок. Кроме того, в хуторе Церковный Белгородского района беспилотник взорвался на территории сельхозпредприятия. В результате осколками посекло три грузовых автомобиля.

Под удар также попало село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Там детонацией БПЛА поврежден забор частного дома и выбиты окна в хозпостройках. «Повреждена линия электропередачи — несколько домовладений временно остаются без света», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. Пострадавших, предварительно, нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 17 февраля 90 беспилотников ВСУ. 38 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 7 — над Черным морем, по 2 — над Курской и Ростовской областями и по 1 — над Брянской и Белгородской. Также в Азовском море уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».