На Западе раскрыли черный рынок торговли инъекциями «Оземпик»

Daily Mail раскрыл черный рынок торговли в Великобритании инъекциями «Оземпик»

На Западе раскрыли черный рынок торговли популярной инъекции для лечения диабета «Оземпик», которые также используют для похудения. Материал публикует британский таблоид Daily Mail.

Корреспондент издания обратил внимание на множество объявлений в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в которых пользователи предлагают приобрести препарат. Тогда мужчина решил попробовать нелегально купить инъекции.

Один из продавцов, чье имя редакция не раскрывает, не захотела отправлять «Оземпик» почтой, так как его необходимо хранить в холодильнике, поэтому предложила встретиться в кафе. Однако женщина призналась, что волновалась по поводу встречи, поскольку понимала, что поступает незаконно. По ее словам, она решила распродать свои запасы препарата, поскольку врач перевел ее на другие инъекции, а рецепт на покупку «Оземпика» будет действовать еще до сентября.

Героиня материала передала один шприц препарата журналисту за 100 фунтов стерлингов, заранее предупредив, что самостоятельно сняла этикетку с рецептом с флакона. Позже расследователь попросил продавца прокомментировать незаконную продажу, после чего она попыталась вернуть деньги. «Она осознала, что "сделала что-то не так" и объяснила, что ей нужны были деньги на оплату жилья», — пояснил автор.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) ранее предупреждало, что многие незарегистрированные онлайн-продавцы таблеток для похудения на самом деле продают подделки. Только за первые десять месяцев 2023 года надзорное ведомство изъяло более 350 предположительно поддельных инъекций «Оземпика».

Ранее в феврале у «Оземпика» обнаружился опасный побочный эффект. Выяснилось, что применявшие препарат американцы столкнулись с потерей зрения.