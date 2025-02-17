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07:19, 17 февраля 2025Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник самолетного типа

Губернатор Брянской области Богомаз: Силы ПВО сбили дрон ВСУ самолетного типа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Александр Богомаз рассказал, что в Брянской области более 140 домов оказались полностью разрушены в результате атак ВСУ. Глава региона добавил, что еще 1876 жилых домов получили повреждения. Кроме того, повреждены или разрушены не менее 70 социальных объектов и более 140 объектов инфраструктуры.

В ночь на 17 февраля Вооруженные силы Украины выпустили по России почти сотню беспилотников и одну управляемую ракету «Нептун-МД».

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