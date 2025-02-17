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16:31, 17 февраля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для долголетия

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Functional Bodybuilding / YouTube

Фитнес-тренер Энди Фата-Чан назвал лучшие упражнения для долголетия. Его слова приводит CNBC.

Эксперт заявил, что нужно начать с положения высокой планки. Далее необходимо сделать шаг правой ногой вперед и выставить ее за пределы правой руки, формируя глубокий выпад. Затем следует убедиться, что переднее колено остается на одной линии с лодыжкой.

После этого Фата-Чан заявил, что нужно вытянуть правую руку вверх, повернув туловище вправо. Затем следует опустить правую руку обратно и положить ее на внутреннюю сторону передней ноги. При этом необходимо выпрямить переднюю ногу и задержаться в этом положении на десять секунд, а затем вернуться в выпад.

Ранее фитнес-тренер Акулина Бахтурина рассказала об устаревших подходах советской аэробики. Малоэффективным и потенциально опасным подходом эксперт назвала советскую баллистическую растяжку, которая подразумевает резкие рывковые движения.

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