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10:24, 17 февраля 2025Экономика

Названы самые популярные при покупке квартир районы Москвы

Циан: Чаще всего москвичи хотят купить вторичное жилье в Коммунарке
Мария Черкасова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве в начале 2025 года для покупки вторичного жилья чаще всего рассматривали Коммунарку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.

Он отметил, что чаще всего москвичи просматривают объявления о продаже жилья в районах Новой Москвы, где оптимально соотношение по цене и качеству. Среди преимуществ таких районов — стоимость квадратного метра ниже среднегородской при качестве жизни во многих локациях рядом с метро не хуже, чем внутри МКАД.

На расположенную в Новомосковском округе (НАО) Коммунарку пришлось 2,7 процента просмотров. Квадратный метр вторичного жилья здесь в среднем стоит 273 тысяч рублей. В топ-5 по просмотрам также входят Раменки в Западном округе (ЗАО) (2,5 процента просмотров, средняя цена квадратного метра 517 тысяч рублей), Хорошево-Мневники (СЗАО, 2,2 процента, 472 тысячи рублей), Даниловский район (ЮАО, 2,1 процента просмотров, 470 тысяч рублей), а также Филимонковский в Новой Москве (2,1 процента просмотров, 245 тысяч рублей).

Ранее были названы районы Старой Москвы, где жилье на вторичном рынке продается медленнее всего. Лидером стал район Царицыно, где в среднем жилье будет продаваться 419 дней.

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