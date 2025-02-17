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21:32, 17 февраля 2025Экономика

СК повторно проверит ситуацию с аварийным домом 1935 года постройки

В Новосибирске СК повторно проверит ситуацию с обветшалым 90-летним домом
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Новосибирске ситуацию с обветшалым домом 1935 года постройки повторно проверит Следственный комитет. О состоянии здания и сроках расселения сообщает пресс-служба ведомства.

Многочисленные жалобы поступают от жильцов 90-летнего дома по улице Красный Факел. С момента его постройки фундамент частично разрушился, стены и межэтажные перекрытия износились, а инженерные сети пришли в негодность. Аварийный статус дом приобрел в 2018 году. Несмотря на то что расселение дома было намечено на 2024 год, иные варианты жилья собственникам все еще не предоставили. Проживать в нынешних условиях небезопасно, обращает внимание ведомство.

По факту затянувшегося расселения было возбуждено уголовное дело. Прежнее поручение не ускорило сроки — глава СК Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по ситуации с домом.

Ранее в Следкоме пообещали проверить дом в Нижнем Тагиле, постоянно страдающий от затоплений и плесени. В декабре здание осталось без управляющей компании, а из-за сырости и холодов у жильцов усугубились проблемы со здоровьем. Накануне из-за очередной коммунальной аварии горожане остались без отопления на несколько дней.

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