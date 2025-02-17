В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

NYT: По итогу переговоров по Украине линия фронта будет заморожена

По итогу переговоров по Украине линия фронта будет заморожена. Такой прогноз о завершении конфликта сделала газета The New York Times (NYT), базирующаяся в США.

В материале утверждается, что стороны могут договориться о заморозке конфликта по линии боевого столкновения. Территориальные споры, по мнению газеты, будут разрешены мирным путем через 10-15 лет.

«Некоторые эксперты полагают, что может быть заключено соглашение, которое удовлетворит [президента России Владимира] Путина, но при этом позволит Украине сохранить суверенитет в определенном виде», — говорится в статье.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что конфликт на Украине фактически завершен. По его словам, США будут постепенно сокращать помощь Киеву и со временем переложат финансовое бремя на страны Европы.

Перед этим американское издание The Hill назвало конфликт на Украине единственным способом для президента страны Владимира Зеленского удержать власть. СМИ также предположило, что политик потерпел бы поражение на выборах главы государства.