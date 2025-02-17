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11:51, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о победе России в конфликте на Украине

The National Interest: Конфликт на Украине фактически завершился победой России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Конфликт на Украине фактически завершен. Об этом заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт. В своей статье он отметил, что американский лидер Дональд Трамп не объявлял об окончании конфликта напрямую, однако руководство США пришло к выводу, что военные действия больше не могут продолжаться.

«Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — заключил Вайхерт. Обозреватель утверждает, что большинство стран воспримет исход конфликта в пользу Москвы и согласится, что РФ одержала победу.

По мнению автора статьи, Вашингтон будет постепенно сокращать помощь Киеву и со временем переложит финансовое бремя на страны ЕС. При таком сценарии у европейских государств не хватит ресурсов, чтобы подпитывать Киев для противостояния России. Это, в свою очередь, лишит Украину возможности участвовать в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном.

«Учитывая, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи стран-участниц НАТО и в первую очередь США, предложение о том, что она должна получить место за столом переговоров, выглядит довольно абсурдным», — отметил Вайхерт.

Ранее появилась информация о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп лично встретятся для обсуждения ситуации на Украине. Саммит на высшем уровне должен пройти в Саудовской Аравии.

Несмотря на фактическое приглашение Трампом Зеленского на переговоры, стало известно, что Киев не будет принимать участие в российско-американском саммите в Эр-Рияде. При этом речь идет не только о первых лицах, но и вообще об украинской делегации.

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