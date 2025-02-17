Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:02, 17 февраля 2025Из жизни

Огромные змеи стали захватывать жилые дома

В Великобритании двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Clode / Unsplash

В Великобритании жители Лондона и некоторых районов Уэльса стали замечать в домах огромных змей. Об этом пишет GB News.

Страну стали захватывать эскулаповы полозы, попавшие туда из Европы. Длина представителей этого вида может превышать два метра. Британский климат слишком суров для полозов, поэтому на зиму они ищут укрытие и прячутся на чердаках или в полостях стен жилых домов. Там они могут в безопасности переварить пищу и сбросить кожу. Авторы исследования о полозах, опубликованного в журнале PLOS One, заметили, что чаще в домах прячутся именно самцы. Самки предпочитают лесистые районы: для откладывания яиц они могут зарываться в компостные кучи.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

Согласно исследованию, эскулаповы полозы часто становятся жертвами представителей местной экосистемы и редко нападают на кого-то сами. Так, одну из змей, за которой следили ученые, утащила хищная птица канюк, а на другую набросилась домашняя кошка.

«Эскулаповы змеи, конечно, совершенно безвредны, — уверяет профессор Вольфганг Вюстер. — Их можно просто взять в руки. Даже если они укусят, худшим последствием будут очень незначительные царапины».

Пока что эксулаповы змеи обитают в Великобритании только в двух зонах — у Риджентс-канала в Лондоне и вокруг залива Колуин в Уэльсе. Известно, что в Уэльсе полозы размножились после побега из зоопарка в 1970-х годах. Хотя этот вид не является родным для Великобритании, ученые призывают его защищать.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии исследователи случайно выловили японского рака-богомола, который может угрожать местным подводным обитателям. Власти опасаются, что мощные раки-богомолы начали захватывать местные воды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

      «Все хотят до конца». Почему участники СВО против мирных переговоров по Украине?

      Ким Кардашьян едва не задохнулась из-за одной детали на платье

      Известного блогера арестовали за хранение наркотиков и оружия

      Россиян попросили не ждать снижения инфляции из-за укрепления рубля

      Суд приговорил россиянина к 18 годам за расправу над малолетней дочерью сожительницы

      Отказавшихся поднять с пола 101-летнего ветерана российских врачей наказали

      В МИД Германии сочли бессмысленными переговоры по Украине без Европы

      Россиянка порезала палец представительнице авиакомпании из-за нежелания платить за багаж

      Лавров призвал Запад к ответу за поддержку нацистского режима на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше