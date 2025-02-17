Партнерша мужчины со слишком большим пенисом нашла способ доставлять ему удовольствие

Жительница США по имени Анна призналась, что нашла способ доставлять удовольствие себе и своему партнеру, наделенному слишком большим пенисом. Ее историю опубликовало издание Metro.

38-летняя писательница Анна находится в счастливых отношениях уже три года и занимается сексом со своим парнем Хантером четыре раза в неделю. Однако когда она и ее партнер впервые встретились, в спальне они столкнулись с неожиданной проблемой. «У него очень большой член — чуть больше 20 сантиметров, что поначалу часто делало половой акт болезненным для меня», — объяснила женщина.

По словам американки, со временем они нашли ритм, который идеально подходит им обоим. Влюбленные переключились на оральный секс и доставляют друг другу удовольствие по очереди: сегодня она ему, в следующий раз он ей. «Оральный секс никого из нас заставляет ждать пенетрации — это все, что нам обоим нужно, чтобы чувствовать себя удовлетворенными», — заверила она.

Проникающий секс в паре случается раз в месяц. «Если у нас действительно есть проникающий секс, обычно это происходит после того, как Хантер сделал мне куннилингус. Мы делаем это медленно и осторожно в миссионерской позиции, чтобы мне не было некомфортно», — заключила она.

Ранее мужчины с большими пенисами рассказали о главных комплексах и страхах. Например, некоторые вспомнили, что их бросали из-за этого возлюбленные.