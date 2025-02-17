Захарова допустила слезы НАТО в ответ на слова Лаврова

Захарова: НАТО слезами отреагирует на позицию России по территориальным уступкам

НАТО может слезами отреагировать на позицию России по территориальным уступкам в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом с иронией написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции», — иронично отметила Захарова, напомнив о слезах главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в ходе его выступления.

Таким образом дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что о территориальных уступках Украине не может быть речи.

Затрагивая тему уступок, Лавров также напомнил, что советское руководство на этапе образования СССР решило включить русские территории в состав Украинской Советской Социалистической Республики. По его словам, в это время территориальные уступки Украине уже были сделаны.