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15:41, 17 февраля 2025Мир

Захарова допустила слезы НАТО в ответ на слова Лаврова

Захарова: НАТО слезами отреагирует на позицию России по территориальным уступкам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

НАТО может слезами отреагировать на позицию России по территориальным уступкам в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом с иронией написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции», — иронично отметила Захарова, напомнив о слезах главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в ходе его выступления.

Таким образом дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что о территориальных уступках Украине не может быть речи.

Затрагивая тему уступок, Лавров также напомнил, что советское руководство на этапе образования СССР решило включить русские территории в состав Украинской Советской Социалистической Республики. По его словам, в это время территориальные уступки Украине уже были сделаны.

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