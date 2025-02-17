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06:07, 17 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыты траты россиянок на подарки мужчинам на 23 февраля

Агентство ORO: Женщины выбирают персонализированные подарки на 23 февраля
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: freepik

Россиянки чаще всего выбирают в подарки на 23 февраля практичные и универсальные вещи, выяснило агентство маркетинговых исследований ORO. Опрос показал, что выбор определяется предпочтениями получателей. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным, бюджет на презенты варьируется в зависимости от степени близости: в среднем россиянки готовы потратить на подарок 830 рублей, если это коллега или начальник. Для мужа или партнера сумма заметно выше — 1465 рублей. На подарок другу или знакомому выделяют около 960 рублей.

Также аналитики выяснили, что 65 процентов женщин покупают подарки к 23 февраля ежегодно, а 19 процентов делают это время от времени. Чаще всего поздравляют мужей и партнеров, детей и отцов. Интересно, что среди женщин 18-34 лет поздравить отца предпочитают 42 процента, что заметно больше, чем среди более старших возрастных групп. Традиция дарить подарки коллегам менее популярна: ее поддерживают 17 процентов опрошенных, а среди молодежи этот показатель еще ниже — 12 процентов.

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Наиболее популярные категории товаров включают средства личной гигиены, одежду и аксессуары и автомобильные принадлежности. Женщины до 35 лет чаще выбирают гаджеты и электронику, тогда как женщины 35-49 лет отдают предпочтение классическим вариантам — алкоголю и деликатесам. Примечательно, что женщины старшего поколения чаще всего покупают подарки для детей, в то время как среди молодежи этот показатель ниже.

По данным опроса, при выборе подарков 82 процента россиянок полагаются на свой личный опыт, 20 процентов ориентируются на советы друзей, а 18 процентов ищут идеи в социальных сетях и СМИ. Интересно, что среди молодых женщин соцсети играют более заметную роль, тогда как среди категории 50+ этот показатель снижается до 14 процентов.

Главный критерий при выборе, согласно исследованию, — интересы мужчины: 93 процента женщин считают важным учитывать его предпочтения. При этом 28 процентов признаются, что выбор подарка — сложная задача, а 54 процента испытывают затруднения. Любопытно, что среди респондентов старшего возраста трудностей с выбором меньше. Только три процента доверяют рекламе, а пять процентов полагаются на советы друзей.

23 февраля остается важным праздником для многих семей, а женщины подходят к выбору подарков ответственно. Практичные и персонализированные подарки остаются в приоритете, но мы также видим рост интереса к гаджетам и подарочным сертификатам среди молодежи. Это открывает новые возможности для ритейла и брендов, ориентированных на праздничный сезон

Дмитрий Моисеевдиректор по развитию бизнеса FMCG & Retail ORO

Ранее стало известно, что подавляющее большинство женщин считает, что делать себя счастливыми — важно. В топ-3 самых популярных подарков, которые россиянки дарят сами себе, вошли косметика, одежда и обувь и украшения. Список также дополнили товары для хобби, для дома и подарки-эмоции.

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