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14:03, 17 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко раскрыл маниакальную мечту Зеленского

Порошенко: Санкции СНБО Украины стали маниакальной мечтой Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sven Hoppe / Pool / Reuters

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стали маниакальной мечтой президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Украинской правде».

«Зеленский маниакально мечтал о санкциях. Для этого он сделал закон об олигархах, который предоставил ему право якобы применять санкции. Против кого? Против Порошенко», — подчеркнул предприниматель. Олигарх добавил, что ввести про него санкции ранее не позволила жесткая реакция Венецианской комиссии о недопустимости подобных законопроектов.

Порошенко раскрыл мотивы введения против него санкций Зеленским и заявил, что остальные участники санкционного списка, включая олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), безразличны действующему руководству. Он также обвинил украинского лидера в препятствовании его деятельности как депутата Верховной Рады.

Ранее Порошенко отказался признавать свою партию «Европейская солидарность» «батальоном зелебобиков». Он добавил, что члены «Европейской солидарности» не выполняют команды, ни чтобы нападать на кого-либо, ни чтобы молчать.

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