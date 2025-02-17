Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 17 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко раскрыл условие снятия санкций Зеленским

Порошенко: Власть назвала условием отмены санкций голосование за постройку АЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского назвал условием отмены санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в отношении бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) голосование за постройку Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). С таким заявлением выступил сам Порошенко в интервью «Украинской правде».

«Предлагали. Непосредственно из офиса президента», — рассказал экс-президент Украины.

Порошенко раскрыл условие снятия введеных против него 13 февраля СНБО Украины санкций и упомянул принятый Верховной Радой законопроект о достройке Хмельницкой АЭС. По словам предпринимателя, он однозначно дал понять ОП, что будет голосовать против инициативы.

Ранее Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке. Политик подчеркнул, что у него заблокированы карты из-за санкций СНБО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

      Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым возглавил прокат в России и СНГ

      Экс-помощник заявил о страхе из-за сбывающихся пророчеств Жириновского

      В российском регионе задержали студента за попытку хищения криптовалюты

      Военкор объяснил значение возврата контроля России над еще одним селом в Курской области

      Лавров раскрыл ожидания Москвы от переговоров с США

      Сербия выразила готовность принять у себя переговоры по Украине

      Звезда «Сумерек» в платье с глубоким декольте посетила премию BAFTA

      Подполье сообщило о взрыве в районе базы ВСУ в Киевской области

      ФСБ вскрыла криминальную схему в российском морге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше