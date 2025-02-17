Порошенко раскрыл условие снятия санкций Зеленским

Порошенко: Власть назвала условием отмены санкций голосование за постройку АЭС

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского назвал условием отмены санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в отношении бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) голосование за постройку Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). С таким заявлением выступил сам Порошенко в интервью «Украинской правде».

«Предлагали. Непосредственно из офиса президента», — рассказал экс-президент Украины.

Порошенко раскрыл условие снятия введеных против него 13 февраля СНБО Украины санкций и упомянул принятый Верховной Радой законопроект о достройке Хмельницкой АЭС. По словам предпринимателя, он однозначно дал понять ОП, что будет голосовать против инициативы.

Ранее Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке. Политик подчеркнул, что у него заблокированы карты из-за санкций СНБО.