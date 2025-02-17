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10:30, 17 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко рассказал о просьбе к Зеленскому в 8 тысяч автоматов

Порошенко рассказал, как просил у Зеленского 8 тысяч автоматов в день начала СВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, как в день начала специальной военной операции (СВО) попросил у президента республики Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов. Об этом он заявил «Украинской правде».

«У меня есть пожелания. Мне нужно 8 тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев», — рассказал Порошенко о вопросе Зеленского о пожеланиях. Экс-президент добавил, что Зеленский позвонил на тот момент главе МВД Денису Монастырскому и оружие было предоставлено в короткое время.

По его словам, 24 февраля он заявил Зеленскому, что больше не является лидером оппозиции, а сам президент не является больше его оппонентом. Разговор, как добавил Порошенко, был «коротким, без эмоций».

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