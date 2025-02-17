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14:05, 17 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко рассказал о намерении участвовать в выборах

Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент от Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении баллотироваться в Европарламент от республики, если та станет членом Европейского союза (ЕС). О соответствующих намерениях он заявил в интервью «Украинской правде».

Так Порошенко ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он участвовать в следующих выборах президента Украины. Он также подчеркнул, что пост главы государства стал для него кризисом карьерного роста.

«Президент — это кризис карьерного роста. Я уже всем был и повыше точно не буду. Поэтому стремления, мотивации любой ценой догрызться до любой должности, поверьте мне, у меня нет», — отметил политик.

Ранее Петр Порошенко заявил, что не считает свою партию «Европейская солидарность» «батальоном зелебобиков». По его словам, члены политической силы не нападают на своих оппонентов по чьей-либо команде.

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