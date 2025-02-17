Появились подробности об инсценировке удара ВСУ в российском регионе

Инсценировавший атаку БПЛА житель Белгородской области нашел дрон летом 2024

Житель Белгородской области, бросивший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в уже горящую машину, чтобы инсценировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получить компенсацию, нашел дрон летом 2024 года. Подробности о произошедшем приводит Baza в Telegram.

Владелец автомобиля также рассказал полиции, что в день инцидента проводил в машине сварочные работы, параллельно употребляя алкоголь с тремя знакомыми. В один из перерывов автомобиль загорелся. По случайности в тот же момент мимо станции техобслуживания проходила делегация Управления региональной безопасности, увидев которую владелец транспортного средства и решил представить все как последствие атаки со стороны Украины.

К посту также приложены фотографии со сгоревшим дотла автомобилем.

Об инсценировке удара дрона жителями Белгородской области рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания с членами местного правительства. По его словам, сотрудники региональной безопасности во время работы заметили полыхающую машину, рядом с которой находились пьяные россияне. Представители властей направились к месту происшествия, чтобы оказать помощь, однако у них на глазах из гаража неподалеку выбежал мужчина с похожим на БПЛА устройством в руках, которое бросил в горящий автомобиль. Как выяснилось, мужчина рассчитывал получить компенсацию.

Похожие случаи зафиксировали в Белгородской области в июле 2022 года. Тогда Гладков рассказал, что некоторые местные жители ради получения компенсаций от властей бьют плитку и стекла в своих домах.