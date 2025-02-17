Появились подробности расследования дела о расправе над бывшим мэром Самары

СК: Внучка экс-мэра Самары Тархова получила за него 1 млн руб. дивидендов

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова получила за него один миллион рублей в качестве дивидендов от деятельности коммерческой компании, в которой он является соучредителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следователи также выяснили, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы расправы, а затем обработала помещение химическим веществом, чтобы смыть улики. Тем не менее криминалистам с помощью новейших технологий удалось добыть следы крови и частицы кровеносных сосудов Тархова и его жены.

Ранее сообщалось, что их тела могли растворить в кислоте. По словам патологоанатомов, в случае растворения от тел могли остаться только зубы – найти их будет практически невозможно. Еще сложнее дела обстоят с поиском частей тел — они могут затеряться среди тонн мусора на полигоне «Преображенка».