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17:54, 17 февраля 2025Силовые структуры

При расследовании дела о расправе внучки над бывшим мэром Самары появились новые данные

СК: Криминалисты нашли в квартире экс-мэра Самары Тархова следы крови
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ходе расследования уголовного дела о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой появились новые данные, подтверждающие причастность к преступлению их внучки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В квартире четы криминалисты с использованием новейшего оборудования нашли следы их крови и частицы кровеносных сосудов. В ведомстве отметили, что для обнаружения улик был проведен тщательный осмотр помещений.

Внучка также успела получить за деда, являющегося соучредителем коммерческой компании, один миллион рублей в качестве дивидендов.

Ранее сообщалось, что обвиняемая обработала квартиру химическим веществом, чтобы уничтожить следы преступления и избавилась от мебели, на которой могли быть следы расправы.

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