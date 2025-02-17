При расследовании дела о расправе внучки над бывшим мэром Самары появились новые данные

СК: Криминалисты нашли в квартире экс-мэра Самары Тархова следы крови

В ходе расследования уголовного дела о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой появились новые данные, подтверждающие причастность к преступлению их внучки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В квартире четы криминалисты с использованием новейшего оборудования нашли следы их крови и частицы кровеносных сосудов. В ведомстве отметили, что для обнаружения улик был проведен тщательный осмотр помещений.

Внучка также успела получить за деда, являющегося соучредителем коммерческой компании, один миллион рублей в качестве дивидендов.

Ранее сообщалось, что обвиняемая обработала квартиру химическим веществом, чтобы уничтожить следы преступления и избавилась от мебели, на которой могли быть следы расправы.