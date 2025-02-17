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14:54, 17 февраля 2025Экономика

Прокачку нефти по каспийскому трубопроводу после атаки БПЛА оценили

Минэнерго Казахстана: Нефть по КТК поступает без ограничений после атаки БПЛА
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ведется без ограничений. Так оценили транспортировку энергоресурса после атаки БПЛА в Минэнерго Казахстана, сообщает «Интерфакс».

Об атаке дронами на станцию КТК в Краснодарском крае стало известно 17 февраля. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА выведена из эксплуатации. Нефть на этом фоне перекачивают на сниженных режимах, минуя поврежденную станцию.

«Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», — рассказали в компании.

Представители соседней республики заявили, что казахстанская нефть по системе КТК поступает в штатном режиме.

«Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме», — пояснили в Минэнерго.

В ноябре 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан намерен в 13 раз увеличить объем экспорта нефти по маршруту через Баку, Тбилиси и Джейхан — с 1,5 миллиона тонн до 20 миллионов. В настоящее время через российскую территорию проходит более 80 процентов казахстанской нефти, отправляемой на экспорт.

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