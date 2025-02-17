Прокурор незаконно получил интимные фотографии невиновной женщины

В США прокурор показал коллеге обнаженные фотографии невиновной женщины

В США окружной прокурор Джим Карпентер хотел найти компромат на помощника шерифа, а обнаружил обнаженные фотографии его возлюбленной Хейли Олсон. Об этом пишет The Oregonian.

Хейли Олсон владеет легальным магазином марихуаны в штате Орегон. В 2019 году ее арестовали в Айдахо, где марихуана по-прежнему запрещена, и обвинили в хранении наркотических веществ. Во время ареста женщина рассказала, что состоит в отношениях с помощником шерифа округа Грант — Тайлером Смитом. Тогда же она подписала согласие на изучение данных с ее телефона, и полиция Айдахо скопировала их на флешку. Позже все обвинения с женщины были сняты: она оказалась невиновна.

Об этом инциденте узнал окружной шериф Гранта Гленн Палмер. Ему стало любопытно, нет ли в телефоне Олсон компромата на него самого. Он запросил данные у полиции Айдахо, но те ответили ему отказом. В итоге ему помог коллега — прокурор округа Грант Карпентер: он незаконно получил флешку с файлами. Карпентер сам просмотрел их и нашел интимные фотографии Олсон и Смита. Согласно обвинению, он показал фото пары шерифу Палмеру.

По словам Олсон, вскоре до нее начали доходить слухи, что в офисе шерифа Палмера обсуждаются ее отношения со Смитом, в том числе интимные фотографии. Один из свидетелей рассказал, что видел, как несколько сотрудников офиса шерифа рассматривают откровенные материалы на телефоне. Некоторые клиенты женщины также намекали ей на эту историю. Олсон подала против Карпентера в суд, однако ее иск отклонили из-за должностного иммунитета мужчины.

Ранее сообщалось, что в США женщина подала в суд на полицию города Флориссент, штат Миссури, из-за патрульного, который скопировал ее фотографии в обнаженном виде с телефона во время проверки документов. Пострадавшая потребовала компенсацию в размере 25 тысяч долларов.

