Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:53, 17 февраля 2025Из жизни

Прокурор незаконно получил интимные фотографии невиновной женщины

В США прокурор показал коллеге обнаженные фотографии невиновной женщины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

В США окружной прокурор Джим Карпентер хотел найти компромат на помощника шерифа, а обнаружил обнаженные фотографии его возлюбленной Хейли Олсон. Об этом пишет The Oregonian.

Хейли Олсон владеет легальным магазином марихуаны в штате Орегон. В 2019 году ее арестовали в Айдахо, где марихуана по-прежнему запрещена, и обвинили в хранении наркотических веществ. Во время ареста женщина рассказала, что состоит в отношениях с помощником шерифа округа Грант — Тайлером Смитом. Тогда же она подписала согласие на изучение данных с ее телефона, и полиция Айдахо скопировала их на флешку. Позже все обвинения с женщины были сняты: она оказалась невиновна.

Об этом инциденте узнал окружной шериф Гранта Гленн Палмер. Ему стало любопытно, нет ли в телефоне Олсон компромата на него самого. Он запросил данные у полиции Айдахо, но те ответили ему отказом. В итоге ему помог коллега — прокурор округа Грант Карпентер: он незаконно получил флешку с файлами. Карпентер сам просмотрел их и нашел интимные фотографии Олсон и Смита. Согласно обвинению, он показал фото пары шерифу Палмеру.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

По словам Олсон, вскоре до нее начали доходить слухи, что в офисе шерифа Палмера обсуждаются ее отношения со Смитом, в том числе интимные фотографии. Один из свидетелей рассказал, что видел, как несколько сотрудников офиса шерифа рассматривают откровенные материалы на телефоне. Некоторые клиенты женщины также намекали ей на эту историю. Олсон подала против Карпентера в суд, однако ее иск отклонили из-за должностного иммунитета мужчины.

Ранее сообщалось, что в США женщина подала в суд на полицию города Флориссент, штат Миссури, из-за патрульного, который скопировал ее фотографии в обнаженном виде с телефона во время проверки документов. Пострадавшая потребовала компенсацию в размере 25 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа дата переговоров по Украине с участием делегации России в Саудовской Аравии

      Прокурор незаконно получил интимные фотографии невиновной женщины

      Пожаловавшейся на недостаток секса девушке дали совет

      В РПЦ высказались о мастурбации

      Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими солдатами

      Военный рассказал о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей в ДНР

      Россиянка попыталась спасти собаку и утонула

      В драке между хоккеистами США и Канады обвинили Трампа

      Мать отпущенного боевиками ХАМАС россиянина рассказала о его пытках

      Великобритания заявила о готовности разместить войска на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше