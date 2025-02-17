Психолог объяснил желание держать руки в карманах

Психолог Кононов: Руки в карманах с пальцами поверх держат в знак превосходства

Привычка держать руки в карманах может говорить не только о неуверенности человека, рассказал психолог Александр Кононов. Желание придерживаться такой позы он объяснил в беседе с NEWS.ru.

Он предложил вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, чтобы продемонстрировать превосходство. «Разновидность данного жеста, когда большие пальцы рук остаются поверх кармана — это жест превосходства и стремления к доминированию над окружающими или собеседником», — говорит Кононов.

Кроме того, продолжил психолог, жест может указывать на скуку — особенно, если в карманах есть ключи, брелок, зажигалка или другие предметы, позволяющие человеку занять себя.

Коннов добавил, что открытые ладони традиционно ассоциируются с доверием, а спрятанные руки могут свидетельствовать о внутреннем напряжении и стремлении контролировать эмоции. «Ведь известно, что любое приветствие связано с демонстрацией открытой ладони или даже двух рук», — заключил он.

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