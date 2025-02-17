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17:15, 17 февраля 2025Культура

Рэпера Noize MC снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал рэпера Noize MC в четвертый раз за нарушение закона об иноагентах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы назначил штраф уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известному под псевдонимом Noize MC, за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

Алексеева признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Суд назначил артисту наказание в размере 45 тысяч рублей. Отмечается, что это четвертый подобный штраф.

Ранее сообщалось, что Noize MC грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов.

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