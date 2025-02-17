Рианна показала фигуру в откровенном боди

Барбадосская певица Рианна показала фигуру в откровенном бежевом боди

Барбадосская певица Рианна показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница предстала перед камерой в бежевом боди на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое обнажало ее ягодицы. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело. В качестве украшений она выбрала тонкое колье. Образ Рианны дополнил мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в феврале Рианна со спущенными штанами снялась в рекламе. Певица представила предметы гардероба, вдохновленные предстоящим мультфильмом «Смурфики», где она будет озвучивать персонажа по имени Смурфетта.